iyi günler kolay gelsin. fikri olan arkadaşlardan yardım almaya geldim. deniz kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak görev yapıyorum.. kurumlar arası geçiş talebinde bulunacağım, bu şekilde geçen bir askeri personele şahit oldunuz mu? 3/4 yılı tamamlayıp geçen uzman çavuşlardan bahsetmiyorum yanlş anlaşılmasın.. kanunda böyle bir hakkımız var her iki tarafında ihtiyacına göre. lakin bir örneği varmıdır onu merak ettim.. teşekkürler şimdiden

iyi günler kolay gelsin. fikri olan arkadaşlardan yardım almaya geldim. deniz kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak görev yapıyorum.. kurumlar arası geçiş talebinde bulunacağım, bu şekilde geçen bir askeri personele şahit oldunuz mu? 3/4 yılı tamamlayıp geçen uzman çavuşlardan bahsetmiyorum yanlş anlaşılmasın.. kanunda böyle bir hakkımız var her iki tarafında ihtiyacına göre. lakin bir örneği varmıdır onu merak ettim.. teşekkürler şimdiden