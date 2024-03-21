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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


21 Mart 2024 23:56
Üniversite Yarım Zamanlı çalışma hk.

Merhaba, eşim üniversite hastanesinde kadrolu hemşire ünvanında çalışmakta. ikimizde vardiyalı çalıştığımız için sıkıntı yaşıyoruz şuan ikinci çocuk sonrası süt izni kullanıyor ve bakıcı bulmakta zorlanıyoruz buna istinaden yarım zamanlı çalışma hakkını kullanabilir mi? Bu konuda bilgisi olan bizi yönlendirebilecek arkadaşlar yazarsa seviniriz. Özlüğe gidip sormuş yok böyle birşey demiş ben mevzuata baktım mevzuatta geçiyor yarım zamanlı çalışma konusu.

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