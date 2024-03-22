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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Mart 2024 00:54
Dik Dur

Arkadaşlar özellikle bir ricam var. Lütfen haksızlıklara karşı kendinizi amirlere ezdirmeyin. Amirler tarafından size bir haksızlık yapıldığında "emredersiniz" demeyin. Emredersiniz cümlesi kanuni ve makul emirler için uygun bir cümledir. Şımartılmış ve egosu pohpohlanmış bir amir sonradan çalışacağı diğer personellere zulüm yaşatıyor. Bu duruma tepki verilmediğinde bir başarmışlık özgüveni ortaya çıkıyor ve daha da vahim davranışlar görüyoruz amirlerden. En ufak haksızlıkta hakkınızı arayın. Şikayetinizi yapın. Mücadelenizi verin. En azından önemli haksızlıklarda bunu yapalım. Önemsiz şeyler ise zaten sizin inisiyatifinizde. Mevzuattaki haklarınızı bilip hakkınızı arayın. "kimi kime şikayet ediyoruz" cümlesiyle işi başınızdan savuşturmanız, mücadele etmekten daha iyi değil. Daha kötü sonuçlar doğuruyor. Kimse bulunduğu kurumu kişisel menfaatleri için kullanamaz. Amir bile olsa o bir temsil makamıdır. Bireysel çıkar masası değildir. Bu yüzden "Dik Durmak" sadece durmak değildir. Bu deyimin içinde çok farklı mücadele anlamları barınıyor. Okudunuz için teşekkürler. Hayırlı günler diliyorum.

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