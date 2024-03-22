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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Mart 2024 01:00
mahalli idareden 4bliye
Arkadaşlar mahalli idarede sözleşmeli çalışırken herhangi bir bakanlığın 4bli sözleşmesine girelebilir mi?

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