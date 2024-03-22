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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mart 2024 01:28
Komiser yrd. yazılı sınavına hazırlanmak için kaynak önerisi

Polis Akademisi Başkanlığı 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı için online kaynak var mı? Data yayınları 20 marttaki sınav konularına göre güncel hazırlamış, alıp çalışanlar var mı?


Mustafa60
Memur
22 Mart 2024 04:14
Murat yayınları Mehmet Akdeniz. On numara kaynak. En büyük eksikliği Trafik Kanunu yok. Tavsiye ederim.Bu yazılı için. Birde yazılı olmayan kanunlar var onları da zaten söylemeye gerek yok :)

ABlood
Aday Memur
22 Mart 2024 04:25

İyi bir referans yayınları var bulabilirsen iyi kaynak !

Toplam 2 mesaj

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