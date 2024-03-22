Komiser yrd. yazılı sınavına hazırlanmak için kaynak önerisi

Murat yayınları Mehmet Akdeniz. On numara kaynak. En büyük eksikliği Trafik Kanunu yok. Tavsiye ederim.Bu yazılı için. Birde yazılı olmayan kanunlar var onları da zaten söylemeye gerek yok :)

Murat yayınları Mehmet Akdeniz. On numara kaynak. En büyük eksikliği Trafik Kanunu yok. Tavsiye ederim.Bu yazılı için. Birde yazılı olmayan kanunlar var onları da zaten söylemeye gerek yok :)