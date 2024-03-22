gsb büro yedekler

Belirsizlik çok zor arkadaşlar çevresinde bu deneyimi yaşayıp sonuca ulaşan var mı? Nereye gider ne olur? Şu kadar yıl sonra arandı, son yedeğe kadar çağrıldı yada yedekler dururken alım oldu yedekler boşa gitti vs. Bilgilere ulaşamıyorum bari çevresinde deneyimli olanlar olur belki?

Belirsizlik çok zor arkadaşlar çevresinde bu deneyimi yaşayıp sonuca ulaşan var mı? Nereye gider ne olur? Şu kadar yıl sonra arandı, son yedeğe kadar çağrıldı yada yedekler dururken alım oldu yedekler boşa gitti vs. Bilgilere ulaşamıyorum bari çevresinde deneyimli olanlar olur belki?