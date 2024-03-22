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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Mart 2024 01:42
gsb büro yedekler
Belirsizlik çok zor arkadaşlar çevresinde bu deneyimi yaşayıp sonuca ulaşan var mı? Nereye gider ne olur? Şu kadar yıl sonra arandı, son yedeğe kadar çağrıldı yada yedekler dururken alım oldu yedekler boşa gitti vs. Bilgilere ulaşamıyorum bari çevresinde deneyimli olanlar olur belki?

OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
22 Mart 2024 02:51

hangi şehiri yazmıştın aslında orayı arayıp sorsan daha net olur gibi . Bir de yeni alım gelene kadar veya yeni sınav puanı geçerli olana kadar da olabilir bilmiyorum . Eğer ki bırakan olursa yedeklerden sıra gelmeye devam eder diye biliyorum .

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