İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Mart 2024 04:52
Arkadaşlar yardimci olabilir misiniz?

Mrblar hocalarım eş durumunda tahinim çıktı 3 aydir yolluk param hala yatirmadilar okul müdürüyle konuştum Ocak Şubat aylarinda aksilik oluyor ondan geç yatacak 3 aydir hala yatirmadilar yardımcı olur musunuz ne yapmam gerekli


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
22 Mart 2024 07:12
yolluk ücretinin bir kısmı ile türkçe dersi alabilirsiniz.

Deniz.63
Aday Memur
22 Mart 2024 08:02

Türkçe dersi ne alaka


akil28
Şube Müdürü
22 Mart 2024 08:21

Çok geç kalmış, milli eğitim müdürlüğünün muhasebe birimini yada bağlı bulunduğunuz saymanlığı mutlaka arayın.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yerel seçim tecrübe paylaşımMEB GYS Tercih2024 uzman ve başöğretmenlik süreciProje okulları idareci atamalarıDers saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınKurtuluş Yolu Arıyorum..Memur eytYusuf Tekin istifa etmeli mi?Seçim görevi memur üyeÖğretmen ataması dibe inecek

Sözlük

madımak 1 Hatem 1 intihal 2 meslek yalanları 4 ios 17.4 1 hikayeleştirmek 3 kapı duvar 1 1900 ler 1 freak show 2 erginlik törenleri 1

Son Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 85,25 dolarMİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Halil Tekin etkisiz hale getirildiBorsa güne yükselişle başladıTartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındıPKK için yolun sonu göründü! Kandil'e kilit yakın

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri