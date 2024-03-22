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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Mart 2024 04:52
ARKADAŞLAR YARDİMCİ OLABİLİRMİSİNİZ

Mrblar hocalarım eş durumunda tahinim çıktı 3 aydir yolluk param hala yatirmadilar okul müdürüyle konuştum Ocak Şubat aylarinda aksilik oluyor ondan geç yatacak 3 aydir hala yatirmadilar yardımcı olur musunuz ne yapmam gerekli

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