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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Mart 2024 07:53
Ek Dersiniz Kaçtan Yatıyor?
Bugün okulda öğretmenler arasında bir ek ders ihtilafına düştük. Herkese farklı ücretlerden yattığını fark ettik. Örneğin bana 63 saate 6600 yatarken başka bir arkadaşıma 155 saatte 14.400 yatmış. Bu ek ders sayılarında DYK ya da sınav ücreti vs. yokkken neredeyse ders başına 10 lira fark olması normal mi?

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Mart 2024 08:00

Normal. Vergi dilimi fark eder


Prettypelin
Memur
22 Mart 2024 09:14

Farklı olan ders ücreti değil, hepinize brüt 106 liradan hesaplanır daha sonra bu miktar üzerinden vergi kesilir, farklı olan verginiz ders ücretiniz değil


Calimaestro
Memur
22 Mart 2024 09:45
aşağı yukarı benzer maaşları aldığımız düşünülürse bu denli vergi farkı normal mi peki?
Prettypelin, 1 saat önce

Farklı olan ders ücreti değil, hepinize brüt 106 liradan hesaplanır daha sonra bu miktar üzerinden vergi kesilir, farklı olan verginiz ders ücretiniz değil


Prettypelin
Memur
22 Mart 2024 10:09

Hocam ek dersler çok farklı arada 90 saat fark var, hesap doğru bir yanlışlık yok, ek dersi fazla olandan vergi kesilmiş diğerinden kesilmemiş gibi düşün

Calimaestro, 32 dk. önce
aşağı yukarı benzer maaşları aldığımız düşünülürse bu denli vergi farkı normal mi peki?
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