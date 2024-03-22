Ek Dersiniz Kaçtan Yatıyor?

Bugün okulda öğretmenler arasında bir ek ders ihtilafına düştük. Herkese farklı ücretlerden yattığını fark ettik. Örneğin bana 63 saate 6600 yatarken başka bir arkadaşıma 155 saatte 14.400 yatmış. Bu ek ders sayılarında DYK ya da sınav ücreti vs. yokkken neredeyse ders başına 10 lira fark olması normal mi?

Bugün okulda öğretmenler arasında bir ek ders ihtilafına düştük. Herkese farklı ücretlerden yattığını fark ettik. Örneğin bana 63 saate 6600 yatarken başka bir arkadaşıma 155 saatte 14.400 yatmış. Bu ek ders sayılarında DYK ya da sınav ücreti vs. yokkken neredeyse ders başına 10 lira fark olması normal mi?