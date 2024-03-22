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Editörler : supporters.


22 Mart 2024 09:23
Ne Garip Dünya;

Huzura yürümek isterken..

Hüzne takılıyor ayaklarımız.!!!!

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