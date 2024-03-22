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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Mart 2024 09:35
eş durumuyla meyil müddeti
4-bli olarak 2021de atanmıştım. 2023te kadroya geçiş muhabbetiyle kadroya geçtim. 4C statüsünde çalışıyor gözüküyorum. Eş durumu tayiniyle başka bir ile ayrılış yaptığım takdirde benimde 15 gün mehil müddet iznim oluyor mu ?

afilun
Memur
22 Mart 2024 10:15

Evet

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