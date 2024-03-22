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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Mart 2024 09:48
Es durumu ekipportal

28.02.2024 tarihinden beri es durumu tayini bekliyoruz ekip portal calismiyor daha ne kadar bekletiliriz ne kadar sure icerisinde cevap verme zorunluluklari var bilginiz varmi acaba

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