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Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


22 Mart 2024 10:08
MEB GYS başka şehire atanırsam dilekçe

Merhaba arkadaşlar. Milli

Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı'nı kazandım ve tercihlerimi yaptım. Tercih sayfasında en alttaki tercihlerimden hiçbiri gelmezse boş olan bir kadroya atanmak istiyorum kutucuğunu işaretledim.

Eğer mevcut görev yaptığım şehir dışında bir şehire atanırsam, engelli tayin dilekçesi ile yeni görevime mevcut görev yaptığım şehirde başlayabilir miyim?

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