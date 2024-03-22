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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mart 2024 10:38
Çocuklarıma kayıtlı olan eve, icra uygulanır mı?

merhaba evimi çocuklarımın üzerine verdim biri 8 yaşında biri 7 yaşında ...sonra icralık oldum bu eve bişey yapabilir Lee mi


veba1982
Genel Müdür
22 Mart 2024 11:35
borcun çok fazla ise alacaklı icra mahkemesine seni dava edebilir. sonuçta çocukların bir gelir elde edip o evi alamayacaklari gün gibi ortada

Osmanlı1903
Memur
22 Mart 2024 12:22

1 yıl geçtiyse sorun olmaz

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