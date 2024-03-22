Çocuklarıma kayıtlı olan eve, icra uygulanır mı?

borcun çok fazla ise alacaklı icra mahkemesine seni dava edebilir. sonuçta çocukların bir gelir elde edip o evi alamayacaklari gün gibi ortada

borcun çok fazla ise alacaklı icra mahkemesine seni dava edebilir. sonuçta çocukların bir gelir elde edip o evi alamayacaklari gün gibi ortada