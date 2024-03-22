İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Mart 2024 10:46
Tatlı bir tartışma
Gelişen teknoloji mesleğimizi elimizden alır mı veya hangi meslekler son bulur bu meslekler son bulursa bizler ne yaparız daha doğrusu devlet bizle ne yapar

Millennium
Şef
22 Mart 2024 10:52

Bilgiye ulaşmak çağımızda çok kolay evet, ama bir öğretmen bilgiyi veren değil, öğrencinin bilgiyi almasını sağlayan kişidir. O yüzden eğitim öğretimin odağı insan oldukça bu işte öğretmen de olacaktır diye düşünüyorum.


Tarihhçiiiiii
Memur
22 Mart 2024 10:56
cevabınız için teşekkürler hocam umarım diğer arkadaşlar da fikirlerini belirtirler
Millennium, 2 saat önce

Bilgiye ulaşmak çağımızda çok kolay evet, ama bir öğretmen bilgiyi veren değil, öğrencinin bilgiyi almasını sağlayan kişidir. O yüzden eğitim öğretimin odağı insan oldukça bu işte öğretmen de olacaktır diye düşünüyorum.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
22 Mart 2024 11:06

öğretmenlik açısından bakarsak pandemi döneminde bunun pek de mümkün olmadığını görmüş olduk, eba tvler bile kapandı teke düştü


Tarihhçiiiiii
Memur
22 Mart 2024 11:15
cevabınız için teşekkürler hocam evet pandemii döneminden sonra online eğitim güçlenecek düşüncesi vardı ancak istenilen olmadı haklısınız
Ahmet Kaleli, 1 saat önce

öğretmenlik açısından bakarsak pandemi döneminde bunun pek de mümkün olmadığını görmüş olduk, eba tvler bile kapandı teke düştü


Tarihhçiiiiii
Memur
22 Mart 2024 11:33
Arkadaşlar fikirlerimizi belirtmek için açtım konuyu neden cevap vermeden eksiliyorsunuz anlamıyorum

Prettypelin
Memur
22 Mart 2024 12:01

Öğretmenlik bitmez çünkü çocuklara bakacak biri gerekiyor ama tüm insanlar evden çalışmaya başlarsa o zaman bize gerek kalmaz


Tarihhçiiiiii
Memur
22 Mart 2024 12:02
cevabınız için teşekkürler hocam
Prettypelin, 27 dk. önce

Öğretmenlik bitmez çünkü çocuklara bakacak biri gerekiyor ama tüm insanlar evden çalışmaya başlarsa o zaman bize gerek kalmaz

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yerel seçim tecrübe paylaşımMEB GYS Tercih2024 uzman ve başöğretmenlik süreciDers saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınProje okulları idareci atamalarıKurtuluş Yolu Arıyorum..Memur eytSeçim görevi memur üyeYusuf Tekin istifa etmeli mi?Muhtar ve aza sayım dökümü nasıl olur?

Sözlük

ekinoks 2 mevzuya bir türlü gelemeyen insan 4 başkurtlar 1 hikayeleştirmek 3 meslek yalanları 4 the room 2019 2 arkeoloji 1 web sitesi açmak 1 ziyaretçiler kanalı 3 fenerbahçenin ligden çekilecek olması 1

Son Haberler

591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldıMEB'den yerli ve milli yeni nesil elektronik posta sistemiYılın ilk iki ayında turist sayısı 4,3 milyonu geçtiKırmızı renkli çöl tozları geliyor: Pazartesiden itibaren çok yoğun bir döneme gireceğizYağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri