Tatlı bir tartışma

Gelişen teknoloji mesleğimizi elimizden alır mı veya hangi meslekler son bulur bu meslekler son bulursa bizler ne yaparız daha doğrusu devlet bizle ne yapar

Gelişen teknoloji mesleğimizi elimizden alır mı veya hangi meslekler son bulur bu meslekler son bulursa bizler ne yaparız daha doğrusu devlet bizle ne yapar