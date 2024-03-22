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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Mart 2024 10:49
Muhtar ve aza sayım dökümü nasıl olur?
Kafama sadece bu mevzu takılıyor. Sayım döküm nasıl olur her muhtar adayının yanına mı azalar eklenecek. ? Ayrı bir yere mi yazılacak? Tüm azalar yazılmak zorunda mı? Kimse dalga geçmesin lütfen çünkü bilmiyorum.

fokyay
Memur
22 Mart 2024 10:56

Kasmaya gerek yok toplantı günü herşeyi öğrenirsin.


Rafaello
Aday Memur
22 Mart 2024 10:58
Kasmıyorum toplantı da sadece slayt izlettirdiler.. Slaytta bu durum geçmiyor. Sorduğumuz da da çelişkili cevaplar aldık
fokyay, 2 saat önce

Kasmaya gerek yok toplantı günü herşeyi öğrenirsin.


muratcan58
Şube Müdürü
22 Mart 2024 11:04

muhtarlar ayrı azalar ayrı yerde muhara oy cıkınca isminin altındaki oy sırasına carpı koyunca kaç oy almışsa oy pusulasının altında yazan 6 aza (fazla ve ya azda olablir) yada isimlerini teker teker yazıp onaların isminin altına da çarpı konur muhar işi biraz zordur sayması oncede muhtar sayılır azasıda aynı oy aldı diye yazıp geçilirdi şimdi azalarıda teker keter sayıp oy yerine çarpı konacak ayrıca ysk mesaj attı youtubede videolar var cok açılayıcı izleyin


Rafaello
Aday Memur
22 Mart 2024 11:06
Teşekkürler hocam
muratcan58, 1 saat önce

muhtarlar ayrı azalar ayrı yerde muhara oy cıkınca isminin altındaki oy sırasına carpı koyunca kaç oy almışsa oy pusulasının altında yazan 6 aza (fazla ve ya azda olablir) yada isimlerini teker teker yazıp onaların isminin altına da çarpı konur muhar işi biraz zordur sayması oncede muhtar sayılır azasıda aynı oy aldı diye yazıp geçilirdi şimdi azalarıda teker keter sayıp oy yerine çarpı konacak ayrıca ysk mesaj attı youtubede videolar var cok açılayıcı izleyin


nazini
Memur
22 Mart 2024 11:06

Bu aza nedir kardeşim ya ben bi hz Musa?nın azasini biliyorum başka bir isim bulamamışlar mı tövbe tövbe mübarek adamlarmis gibi bir de aza olarak nitelemişler


nazini
Memur
22 Mart 2024 11:11

Hocam şimdi şöyle : muhtar ve 8 adet azası olur.

Bize 2 adet sayım döküm cetveli verecekler.

Sayım döküm cetveller km1 ve km2 olarak isimlendiriyor. Bu önemli değil yani önümüze iki adet evrak koyacagiz.

Şimdi muhtarın adı A olsun örneğin. 8 tanede azası var.

Muhtar A ismi okununca

Km1 cetveline A ismini yazacağız km 2 cetveline de bu muhtarın azalarinin ismini yazıp tikleyecegiz yani oyunu işaretleyeceğiz. Kaba taslak bu.


Rafaello
Aday Memur
22 Mart 2024 11:13
Çok teşekkürler hocam.
nazini, 1 saat önce

Hocam şimdi şöyle : muhtar ve 8 adet azası olur.

Bize 2 adet sayım döküm cetveli verecekler.

Sayım döküm cetveller km1 ve km2 olarak isimlendiriyor. Bu önemli değil yani önümüze iki adet evrak koyacagiz.

Şimdi muhtarın adı A olsun örneğin. 8 tanede azası var.

Muhtar A ismi okununca

Km1 cetveline A ismini yazacağız km 2 cetveline de bu muhtarın azalarinin ismini yazıp tikleyecegiz yani oyunu işaretleyeceğiz. Kaba taslak bu.

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