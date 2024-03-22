Muhtar ve aza sayım dökümü nasıl olur?

Kafama sadece bu mevzu takılıyor. Sayım döküm nasıl olur her muhtar adayının yanına mı azalar eklenecek. ? Ayrı bir yere mi yazılacak? Tüm azalar yazılmak zorunda mı? Kimse dalga geçmesin lütfen çünkü bilmiyorum.

Kafama sadece bu mevzu takılıyor. Sayım döküm nasıl olur her muhtar adayının yanına mı azalar eklenecek. ? Ayrı bir yere mi yazılacak? Tüm azalar yazılmak zorunda mı? Kimse dalga geçmesin lütfen çünkü bilmiyorum.