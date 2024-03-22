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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Mart 2024 10:57
Yardım Bekliyorum

Kurum amiri ile işle ilgili bir konu yüzünden tartıştık. Benim hakkımda Disiplin soruşturması için haberim olmadan hakkımda tutanak tutarak beni şikayet etti. Kurumda bu tutanağa dayanarak Önce görev yerimi değiştirdi. Daha sonra soruşturma sonucunda Uyarma cezası verdi.

Görüldüğü gibi tekbir suca 2 ceza verilmiştir. İdare mahkemeye gidersem kazanırmıyım yada ne yapmalıyım


AcenteKatip
Aday Memur
22 Mart 2024 11:14

içeriğini bilmemekle beraber dava açmanda her zaman fayda var. İtiraz edip beklemene de gerek yok aynı zamanda dava da açabilirsin.


satrançoynayan
Aday Memur
22 Mart 2024 11:36

görev yerinde memnunsan dava ile uğraşma, maliyetli iş

Toplam 2 mesaj

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