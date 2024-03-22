İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Mart 2024 11:10
Temmuz ayı zam oranı tahminleri
Arkadaşlar sizce yüzde kaç zam gelecek tahminleriniz neler ?

Prettypelin
Memur
22 Mart 2024 11:15

Yüzde 19,5

Ocak ayını da yüzde 49,5 ile doğru tahmin etmiştim

Yüzde 55 diye atanlar vardı


konyamey
Memur
22 Mart 2024 12:08
25
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKitlerde çalışanların maaşları neden yüksek?Kredi kartı yapılandırmaMaaş Promosyonları5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)maaşlar bayramdan önce erken yatar mı? Nakil gelen personel promosyon alır mı?Memurun Unvanıyla Uyumlu Olmayan Bir Görevde ÇalıştırılmasıBunalımdayımYasal/Kanuni Takip/İcralık Sonrası Banka Sicili

Sözlük

politeist 1 Baltalı hano 3 odin 2 madımak 1 alyoşenka 1 meslek yalanları 4 Bugün olanlar 1 seğirtmek 1 mevzuya bir türlü gelemeyen insan 4 cennet 1

Son Haberler

591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldıMEB'den yerli ve milli yeni nesil elektronik posta sistemiYılın ilk iki ayında turist sayısı 4,3 milyonu geçtiKırmızı renkli çöl tozları geliyor: Pazartesiden itibaren çok yoğun bir döneme gireceğizYağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri