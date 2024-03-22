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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mart 2024 11:15
Askerlik ve Üniversiteyi borçlanmak
Değerli arkadaşlar askerlik ve üniversiteyi borçlanırsak zorunlu hizmetten düşüyor mu? e devletten mi borç çıkarıyoruz? e devlete girdim büssürü bilgi istedi yapamadım nereden yapabilirim? SGK ya gittim bizim burası yapmıyor dedi kurumuna git dedi yada emekli sandığı genel müdürlüğü yapıyor dedi emekli sandığı genel müdürlüğü Ankara da imiş tek yerde varmış? askerlik ve üniversite süresini hadi diyelim borçlandık 2 sene içerisinde ödeme hakkımız varmış ben diyorum ki Aralık ayında hesaplatsam borçlansam hemen hesaplanır mı ? Aralık ayında borçlansan 2 sene sonraki Aralık ayında ödesem malum enflasyon var biraz düşük gelir bana. Borçlanma ve hesaplama işlemini nasıl kolay yaptırabilirim yada yapabilirim.

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