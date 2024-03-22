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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Mart 2024 11:57
Malatya Turgut Özal üniversitesi personel alımı açıklanmış

Puanlar tepetaklak düşmüş İİBF büro personeli deneyim şartı olmayan pozisyona 76 puanla kapatmış yedekler 72

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