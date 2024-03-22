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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Mart 2024 12:01
memur istifa sonucu dönüş

merhaba degerlı abılerım ablalarım kardeslerım ramazanınız güzel gecmesı dualarımla ben memurdum istifa ettım 3 aydır calısmıyorum calıstıgım yer göc ıdaresı idi güvenliktim dönüş için nasıl yol izlemem lazım arkadaslar herkuruma basvurum olurmu derecem kademem 9/3 hitapta sımdı osmanıye adanada aynı göç idaresınde baslama sansım varmı yoksa benı ilk atandıgım doğuya tekrar mı verirler kendı ilimde calısmam ıcın ne yapmalıyım bana bılgı verır mısınız bılen daha once ıstıfa edıp dönus yapan varmı memurluga arkadaslar lutfen bılgı verır mısınız ?

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