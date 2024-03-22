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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Mart 2024 12:07
Eğitim tayini yardımm lütfenn
Arkadaşlar görüntüleyen arkadaşlardan bilgisi olanlar cevap verirse sevinirim iptal edilen eğitim tayininden sonra 1 yıllık ceza bitince tekrardan eğitim tayini için dilekçe versem kabul edilir mi bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim

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