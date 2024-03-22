İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Mart 2024 12:19
Hizmet birlestirme kadroludan kadroluya

Daha onceki kurumumda duz memurlukta 7/2 derece kademem vardi istifa edip baska kurumda genel idari hizmetler sinifinda goreve basladim hismet birlestirme verdim ama 9/1 den baslattilar boyle mi olmasi grekiyo yani bilen var mi acaba

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimtarim bakanligi hakkinda bilgisi olanlar yardim.kurumlar arası geçiş Tarım bakanlığı tayinbir devlet memuru 2 defadan fazla istifa ederse hayatinda bir daha kpss puani ile yerlesse dahi biraile ve sosyal politikalar bakanligi sonucaile ve sosyal hizmet politikalar bakanligiTarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı hakkındaÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıTarım ve Orman Bakanlığında 14 yıldır GYS yapılmıyor(?)

Sözlük

hikayeleştirmek 3 freak show 2 web sitesi açmak 1 İftar sofrasinda görmeyi en çok sevdikleriniz. 3 epifani 1 sade sevmek 2 ella harper 1 arkeoloji 1 the room 2019 2 Baltalı hano 3

Son Haberler

591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldıMEB'den yerli ve milli yeni nesil elektronik posta sistemiYılın ilk iki ayında turist sayısı 4,3 milyonu geçtiKırmızı renkli çöl tozları geliyor: Pazartesiden itibaren çok yoğun bir döneme gireceğizYağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri