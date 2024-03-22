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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mart 2024 12:32
Nakdi tazminat

Arkadaşlar 2022 yılında karakolda mukavemet ten dolayı elim kırıldı 1 ay rapor almıştım mahkeme devam ediyor.Nakdi tazminata başvurmak için neler gerekiyor bilen arkadaşlar aydınlatabilirmi


Police444
Memur
22 Mart 2024 12:35

Birde ne kadar sürede sonuçlanıyor daha önce başına gelen arkadaşlar yardımcı olabilirmi


Police444
Memur
22 Mart 2024 13:09

Maşallah 100 kişi okumuş tek cevap yok


cenksozen
Şef
22 Mart 2024 13:30

kardeş bildiğim kadarıyla izah edeyim.Personele olaya dair bütün evraklar tedavi evrakları ile başvuruyorsun.Onlar seni hastaneye gönderiyor rapor için.Rapordan sonra dosya personel daireye gidiyor.Orada komisyon var yaralanmaya göre tazminati belirliyorlar.Minimum 3 ay sürer üzeri de olabilir.geçmiş olsun


beyefendi4
Aday Memur
22 Mart 2024 13:39
sosyal hizmetler şube müdürlüğü ile görüşün yapmanız gerekenleri söyler yardımcı olurlar

Yok yaaaa
Aday Memur
22 Mart 2024 14:13
hastaneden katı rapor alıyorsun. mahkeme bitince tüm evrakları aliyirsun. personel şubeye veriyorsun. onlarda genel mud. ginderiyir. sürec bira uzun sürüyor. ama mahkeme bitmeden basvurma

Police444
Memur
22 Mart 2024 14:15

Kati raporu aldım zaten çoğu kişi mahkemeyi beklemene gerek yok diyor başvurunu yap diyorlar

Yok yaaaa, 17 dk. önce
hastaneden katı rapor alıyorsun. mahkeme bitince tüm evrakları aliyirsun. personel şubeye veriyorsun. onlarda genel mud. ginderiyir. sürec bira uzun sürüyor. ama mahkeme bitmeden basvurma
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