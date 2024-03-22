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Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


22 Mart 2024 12:52
TAYİN
3+1 ile kadro alan memurun askerliği görevden sayılıyormu yani 1 yıl askerlik 1yıl sözleşmeli 2 yılda kadrolu çalışınca tayin hak ediyormu.

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