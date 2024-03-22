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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Mart 2024 12:57
Kültür ve turizm bakanlığı bu sene açıklanır mı acaba?

2024 kpss ye kadar açıklanır mı?


tsavasrecep
Aday Memur
22 Mart 2024 14:01

açıklanır ama kurumun ne kadar yavaş işlediğini gösteren duurmlar bunlar. umarım atananlar pişman olmazlar.


Tutunamayanlarr
Aday Memur
22 Mart 2024 14:27

Neden olsun hocam demek ki kurum yatış yeri

tsavasrecep, 30 dk. önce

açıklanır ama kurumun ne kadar yavaş işlediğini gösteren duurmlar bunlar. umarım atananlar pişman olmazlar.

Toplam 2 mesaj

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