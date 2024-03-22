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Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


22 Mart 2024 13:42
Konut Kredisi sonucu hayat sigortası iptal ettirme

1000000 TL konut kredisi çektim. 22 bin TL hayat sigortası ücreti kesildi. Sigorta şirketini aradım ve 15 gün içinde iptal edilip tutarın hesaba geçeceğini söylediler. Bir de 3500 TL eşya sigortası kesildi. Bunu iptal etmwmek için binbir türlü dil döktüler ben de Şikayetvar a yazdım. Krediyi veren kişi tanıdık binbir sitem.etti.sikayetvar a yazmışsın ben de şikayet.ediliyorum.boyle.bi durumda diye demedigini birakmadi ve bunlar yaşandıktan birkaç saat sonra Anadolu hayat emeklilik tarafından arandım banka ile iletişime geçmelisiniz dediler daha 3 gün önce tamam iade ederiz dediniz şu an niye banka ile iletişime geçiyorum dedim . Büyük.ihtimal.krediyi veren kişi devreye girdi. İkinci bir husus ise banka tarafından arandım ve sigorta.policelerimi iptal edersem 2.95 ten aldığım.kredinij faizinin 3.35 olacağını soylediler. Sigorta paralarımız geri alma hakkımız.yok mu daha önceki her sigortami aldım ben . Böyle birsey yaşayan oldu mu daja önce

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