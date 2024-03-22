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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Mart 2024 14:37
Promosyonların güncellenmesi gerekiyor.

Arkadaşlar bildiğiniz üzere adalet bakanlığı promosyon güncellenmesi için bankaya yazı yazdı şuan adalet bakanlığında rakamlar konuşuluyo bizim durum ise şöyle maaşlar 15 bin TL iken sağlık bakanlığı maaşın 2 katı olan 30 bin tlye anlaşmıştı ve faizlerin bu kadar yüksek olmadığı zamanlardı, şuan min 40 bin olan maaş tablosunda yine maaşların 2 katı şeklinde anlaşma yapılırsa 90 bin TL olarak promosyonlarin güncellenmesi gerek faizi hesaba katarsak daha yüksek sayılar olması gerekiyo tabiki ama her şeyden önce bi şekilde bunun konuşulması gerekiyo, önce bi dillendirelim gerisi gelir.


cetek
Şef
22 Mart 2024 14:51

Ayrıca bir kurumda herkese aynı promosyon verilmemeli. Maaşıyla orantılı olmalı. Mesela sen maaşın 2 katı 90 bin olsun diyorsun. Benim maaşım 100.000 zaten. Benim de 200 bin promosyon almam lazım o zaman.


heyula33
Aday Memur
22 Mart 2024 15:33

Promosyon ihalesi yapılırken kişi bazlı değil aylık ödenen toplam maaş tutarı üzerinden ihale yapılıyor. Yazdıkların tamamen mantıklı bende katılıyorum.


cetek
Şef
22 Mart 2024 15:36

Sağlık bakanlığında verilen promosyon tutarının düşük olmasının nedeni bu işte. Asgari ücretli çok çalışan var, ortalamayı düşürüyorlar.

heyula33, 55 dk. önce

Promosyon ihalesi yapılırken kişi bazlı değil aylık ödenen toplam maaş tutarı üzerinden ihale yapılıyor. Yazdıkların tamamen mantıklı bende katılıyorum.

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