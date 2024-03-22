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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


22 Mart 2024 14:42
Belediyede birimler arası geçiş

Merhaba İzmir belediyesinde ise girdim ama yapamayacağım bir işe verildim ve evime çok çok uzak... acaba Birim değişikligi yapabilir miyim nasıl ne şekilde yapılır ?

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