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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Mart 2024 15:15
4/b den buro personeli unvaniyla kadroya geciste bilgisayar isletmenligi unvani alan var mi sizdeki

4/B DEN BÜRO PERSONELİ UNVANIYLA KADROYA GEÇİŞTE BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ UNVANI ALAN VAR MI SİZDEKİ SÜREÇLER NE ŞEKİLDE OLDU ARKADAŞLAR BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN SİZLERE HANGİ UNVANLAR VERİLDİ BULUNDUĞUNUZ YERDE

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