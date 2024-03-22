İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Mart 2024 15:24
2024 Kadrolu Personelin İsteğe Bağlı Nakil Çalışması (Havuz Tayini)

Merhabalar. Bu yıl 2024 Kadrolu Personelin İsteğe Bağlı Nakil Çalışması (Havuz Tayini) inş. en kısa sürede açıklanır. Çünkü yaz sonuna kalıyor insanlar. Zor oluyor. Bayram bitiminde inş. açıklanır. Çalışma ile ilgili bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

sizce promosyon iyileştirmesi sence doğru bir kararmıPromosyonadalet bakanlığı promosyon güncellemesiBen İİBF Mezunuyum, Hakim Olabilme Yeterliliğim Var Dediğim İçin Benimle Kafa Bulanlar BuyrunHavuz tayini hakkındaBakanlık nöbet ücretleri ile ilgili kurumlara yeni yazı göndermiş. (20.03.2024 tarihli)2024 yılı havuz tayinleriistifaYol Harcırahı Ödemesi15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar

Sözlük

web sitesi açmak 1 sade sevmek 2 Baltalı hano 3 cennet 1 neye niyet neye kısmet 2 meslek yalanları 4 colorado 3 Şuan en çok nerede olmak isterdiniz? 1 hikayeleştirmek 3 Türk sineması neden gelişmiyor 1

Son Haberler

BDDK'dan taşıt kredileri ile ilgili yeni kararCHP'deki para sayma görüntülerinde 3 kişi daha ifadeye çağırıldıÖzgür Özel: İzmir'in beklediği değişimi, dönüşümü gerçekleştireceğizEylem Tok kazadan önce oğluyla kafede buluşmuş89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nin sanıklarına ceza

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri