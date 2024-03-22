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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Mart 2024 16:18
Evrak dağıtım

Evrak dağıtım Kurum içi/kurum dışı evrak dağıtımı, teslimi gibi işleri kimin halletmesi gerekiyor? Vhki mi Hizmetli mi? Memur mu İşçi mi Bu konuda resmi bir yönetmelik gibi bir şey var mı? Evrak birimlerinde çalışan arkadaşlar sizdeki uygulamalar ne şekilde teşekkürler bilgilendirmeler için

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