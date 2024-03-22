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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Mart 2024 16:27
Puanım yanar mı?

Ön lisans mezunuyum kpss sınavına girdikten sonra lisans mezunu olucam ön lisans puanımla tercih verebilir miyim daha sonra


Elifatma
22 Mart 2024 16:48

Bildiğim kadarıyla lisans diploması alınınca önlisans tercihi yapılamıyor.


cns.515
Aday Memur
22 Mart 2024 16:51
Emin misiniz ösym yanmaz dedi
Elifatma, Dün

Bildiğim kadarıyla lisans diploması alınınca önlisans tercihi yapılamıyor.


elektronik49
Şef
22 Mart 2024 17:59

Ben onlisans mezunuyum.bu sene de lisans bitecek.

Sorum şu lisans başvuru mayis ayında ama benim okul haziranda bitecek. .lisans kpss girmesem onlisasn düzeyinden kpss başvuru yapabilirmiyim


abcd.abcd
Aday Memur
22 Mart 2024 18:39

lisans mezunu olduğunuz için önlisans başvuru esnasında uyarı gelir başvuramazsınız diye.

elektronik49, Dün

Ben onlisans mezunuyum.bu sene de lisans bitecek.

Sorum şu lisans başvuru mayis ayında ama benim okul haziranda bitecek. .lisans kpss girmesem onlisasn düzeyinden kpss başvuru yapabilirmiyim


elektronik49
Şef
22 Mart 2024 19:44

Lisans başvuru esnasında henüz mezun olmadığım için niye sorun olsunki

abcd.abcd, 11 saat önce

lisans mezunu olduğunuz için önlisans başvuru esnasında uyarı gelir başvuramazsınız diye.


Turk Kahvesi
Aday Memur
22 Mart 2024 20:39

Önlisans mezunusun, lisans kpss ye girmedin önlisans kpss ye girdin ondan sonra lisansta mezun oldun. Bir daha ki lisans sınavına kadar önlisans puanın geçerlidir.


cns.515
Aday Memur
22 Mart 2024 20:41
Peki tercih yapabiliyor muyum
Turk Kahvesi, 9 saat önce

Önlisans mezunusun, lisans kpss ye girmedin önlisans kpss ye girdin ondan sonra lisansta mezun oldun. Bir daha ki lisans sınavına kadar önlisans puanın geçerlidir.


elektronik49
Şef
22 Mart 2024 21:49

Çok teşekkür ederim. İçim rahatladi

Turk Kahvesi, 9 saat önce

Önlisans mezunusun, lisans kpss ye girmedin önlisans kpss ye girdin ondan sonra lisansta mezun oldun. Bir daha ki lisans sınavına kadar önlisans puanın geçerlidir.


Turk Kahvesi
Aday Memur
22 Mart 2024 23:35

Evet önlisans olarak yapabilirsiniz.

cns.515, 9 saat önce
Peki tercih yapabiliyor muyum
Toplam 9 mesaj

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