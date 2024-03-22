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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Mart 2024 16:27
puanım yanarmı
Ön lisans mezunuyum kpss sınavına girdikten sonra lisans mezunu olucam ön lisans puanımla tercih verebilir miyim daha sonra

Elifatma
22 Mart 2024 16:48

Bildiğim kadarıyla lisans diploması alınınca önlisans tercihi yapılamıyor.


cns.515
22 Mart 2024 16:51
Emin misiniz ösym yanmaz dedi
Elifatma, 2 saat önce

Bildiğim kadarıyla lisans diploması alınınca önlisans tercihi yapılamıyor.


elektronik49
Şef
22 Mart 2024 17:59

Ben onlisans mezunuyum.bu sene de lisans bitecek.

Sorum şu lisans başvuru mayis ayında ama benim okul haziranda bitecek. .lisans kpss girmesem onlisasn düzeyinden kpss başvuru yapabilirmiyim

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