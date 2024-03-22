İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Mart 2024 16:31
Marmara üni güvenlik soruşturması
Merhaba, marmara üni için güvenlik soruşturması sonucunu bekleyen var mı veya sonuçlanan var mı?

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Düz memurum. Kendi bölümüm alım yaparsa atanabilir miyim?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.İMD alımıuluslararası ticaret lojistik masa bası nerelere atanabilirSizce PTT (ihs) olarak calismak mi yoksa adliyede mubasie veya katiplik miAile Bakanlığı Büro Personeli Çalışma Şartlarıinfaz koruma memurluguNetler nasıl artar - Son 4 ayTicaret Bakanlığına evrak teslim etmeyenler

Sözlük

seğirtmek 1 32 yıl boyunca uyuyan kız 1 Türk sineması neden gelişmiyor 1 beton 2 çok tepkiliyim 1 ella harper 1 tercihlerle sınanmak 3 odin 2 İftar sofrasinda görmeyi en çok sevdikleriniz. 1 Kararsızlık 2

Son Haberler

Bakan Koca'dan randevusuna gelmeyenlerle ilgili yeni düzenleme sinyaliAltının kilogram fiyatı 2 milyon 439 bin liraya gerilediAB, çiftçilerin ürünlerini maliyetin altında sattırmayacakDolar yeniden 32 TL'yi geçtiAkademisyen cinayetinde ihmalden yargılan memurlara 'iyi hal' indirimli hapis

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri