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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Mart 2024 17:16
en iyi sendika?
5 yıllık memuriyet hayatımda hiç gerek duymadığım fakat herhangi bir sendikaya üye olmadığımdan her önüne gelenin sendikasını önerdiği durumdur size en iyi sendika hangisidir ?

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