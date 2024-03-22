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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Mart 2024 17:28
Bir tespit...

Başlıklara yorum yapıyorum, hoşlarına gitmeyince evdemi kaldın koca mı arıyorsun diye saldırıyorlar, kendim başlık açıyorum niye başlık açıyorsun koca mı arıyorsun diyorlar

Bu kişilerin bilinç altında fikrini düşüncesini söyleyen kadınların hafif meşref olduğu düşüncesi yatıyor

Kadın fikrini söylemesin mümkünse hiç konuşmasın istiyorlar

En acıklısı benimle aynı yorumu yapan erkeklere asla benimle konuştukları gibi konuşmuyorlar çünkü erkeklerden korkuyorlar

Hemcinsinden korkup sadece kadına laf söyleyebilen bir kişinin de nasıl olduğunun yorumunu size bırakıyorum

Bu yaptığım yorumu tek bir olay üzerinden değil, forumda bulunduğum uzun süre zarfında karşılaştığım bir çok örnek nedeni ile yazdım

Sanal ortam kişinin malesef en bilinçaltı hissiyatlarını ortaya çıkardığı bir yer

Toplumda böyle erkeklerin varlığı son derece rahatsız edici

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