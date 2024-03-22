D Dilimine Geçiş

Neden pişman Olcan kardeşim, normal memur oldun artık büroda çalışacaksın 8-5 bayram vs. resmi tatilini yapacaksın sivil kıyafetlisin kafan rahat memleketine hatta ilcene kadar gideceksin ailen anan baban yanında doğduğun buyudugun yerde akraban yanında arkadaşların yanında, sitres yok ek görev yok nöbet yok diken üstünde göreve gideceğim mi derdi yok tüm bunların karşılığın da maddi olarak 10 bin civarı kaybın olcak 37 bin civarı maaş alacaksın bence çok iyi hakkında hayırlısı olsun kimsenin ne dediğine bakma bu senin hayatın bu senin kararın maddi olarak kaybın var ama manevi olarak para ile degisilemeyecek kazanimlarin var.

Neden pişman Olcan kardeşim, normal memur oldun artık büroda çalışacaksın 8-5 bayram vs. resmi tatilini yapacaksın sivil kıyafetlisin kafan rahat memleketine hatta ilcene kadar gideceksin ailen anan baban yanında doğduğun buyudugun yerde akraban yanında arkadaşların yanında, sitres yok ek görev yok nöbet yok diken üstünde göreve gideceğim mi derdi yok tüm bunların karşılığın da maddi olarak 10 bin civarı kaybın olcak 37 bin civarı maaş alacaksın bence çok iyi hakkında hayırlısı olsun kimsenin ne dediğine bakma bu senin hayatın bu senin kararın maddi olarak kaybın var ama manevi olarak para ile degisilemeyecek kazanimlarin var.