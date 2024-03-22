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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mart 2024 18:17
D Dilimine Geçiş

Bugün itibarıyla sağlık Probleminden dolayı heyet D dilimi verdi kimi arkadaşlar çok pişman olursun diyorlar kimisi de ne mutlu sana gih olan arkadaşlar sizler memnunmusunuz?


cimbom6028
Şef
22 Mart 2024 19:58
Neden pişman Olcan kardeşim, normal memur oldun artık büroda çalışacaksın 8-5 bayram vs. resmi tatilini yapacaksın sivil kıyafetlisin kafan rahat memleketine hatta ilcene kadar gideceksin ailen anan baban yanında doğduğun buyudugun yerde akraban yanında arkadaşların yanında, sitres yok ek görev yok nöbet yok diken üstünde göreve gideceğim mi derdi yok tüm bunların karşılığın da maddi olarak 10 bin civarı kaybın olcak 37 bin civarı maaş alacaksın bence çok iyi hakkında hayırlısı olsun kimsenin ne dediğine bakma bu senin hayatın bu senin kararın maddi olarak kaybın var ama manevi olarak para ile degisilemeyecek kazanimlarin var.

26342
Aday Memur
22 Mart 2024 20:05
başka hiç kimsenin dediğine bakma kardeşim hakkında hayırlı olsun bence pişman olmayacağın bi durum olacak cimbom6028 isimli kullanıcıya katılıyorum az bile söylemiş hayatta hiç 2-3 ay sonrasına plan yaptın mı bırak onu hafta sonu için bile yapamadın o yüzden hayatta herşey para değil kafan rahat olsun yeter senin şuan durumunda olmak isteyen bi çok kişi var hiç kafanı karıştırma bakacaksın böylesinin daha güzel olduğunu göreceksin
cimbom6028, 9 dk. önce
Neden pişman Olcan kardeşim, normal memur oldun artık büroda çalışacaksın 8-5 bayram vs. resmi tatilini yapacaksın sivil kıyafetlisin kafan rahat memleketine hatta ilcene kadar gideceksin ailen anan baban yanında doğduğun buyudugun yerde akraban yanında arkadaşların yanında, sitres yok ek görev yok nöbet yok diken üstünde göreve gideceğim mi derdi yok tüm bunların karşılığın da maddi olarak 10 bin civarı kaybın olcak 37 bin civarı maaş alacaksın bence çok iyi hakkında hayırlısı olsun kimsenin ne dediğine bakma bu senin hayatın bu senin kararın maddi olarak kaybın var ama manevi olarak para ile degisilemeyecek kazanimlarin var.

26342
Aday Memur
22 Mart 2024 20:06
sakıncası yoksa sağlık sorununuz neydi acaba neyden d dilimi aldınız
Toplam 3 mesaj

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