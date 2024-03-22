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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mart 2024 21:55
Gıyapta ilişik kesme

Sorum şu rapor alıp gıyabında ilişik kesildiği takdirde nasıl bir süreç yaşanıyor yol harcırahı nasıl hesaplanıp yatıyor?


iyilikiyidir01
Şef
22 Mart 2024 22:43
başlama yaptığında başladığın yar yapar harcırahını raporunun bitmeden ilişik kesilirze raporunun bitiminde baslar yol izni süren .
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