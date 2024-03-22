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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Mart 2024 22:19
Gecici Görevlendirme de süre

Arkadaşlar ben kurum içi geçici gorevlendirmeyi en fazla 2 yıl diye biliyorum. Fakat kurumumuzda 2 yılı geçmiş olan geçici görevlendirme ile gelen var. 2023 kasiminda 2. Yılını doldurdu. Ama hala kurumumuzda geçici. Bu nasıl ve neden olur. 2 yıldan fazla geçici görevlendirme olabilmesi için istisnai bir durum olabilecek yönetmelikte mevzuatta istisna i durum gibi bir madde varmı? Bilgi veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.

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