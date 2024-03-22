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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


22 Mart 2024 22:40
Astsubay İstifa Zabıtalığa Geçiş

Merhabalar, Muvazzaf Astsubay İken görevimden kendi isteğimle istifa ettim. Zabıtalığa geçiş için Uzman erbaşlarda 7 yıl görev yapma zorunluluğu olduğunu biliyorum fakat Muvazzaf Astsubaylarda Zabıtalığa geçiş için herhangi bir görev süresine rastlamadım. Muvazzaf Astsubaylarda Zabıtalığa açıktan atama içim görev süresi ne kadar ?


Ultraasla
Aday Memur
22 Mart 2024 23:24

Kurumlar arası geçiş duydunuz mu ? Bende muvazzaf astsubay olarak görevdeyim böyle birşey düşünüyo

Toplam 1 mesaj

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