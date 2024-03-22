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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Mart 2024 22:47
Zimmet
bir sosyal medya platformunun paylaşımı; çkys'ye düşmeyi bekleyen meslektaşlarımız, Bakanlık kanadından edindiğimiz bilgiler neticesinde henüz bakanlığa dosya iletilmediği yönünde idi. EGM ile görüşmede kısa sürede tamamlananların eşzamanlı olarak bakanlığa gönderileceğini ifade ettiler.

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