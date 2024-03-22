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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Mart 2024 23:16
imam hatip lisesinden özel okula geçiş
arkadaşlar iyi akşamlar. 11. sınıfta okuyan oğlum var. onu özel koleje almak istiyorum. 11. sınıfta geçiş yok diyorlar . bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim

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