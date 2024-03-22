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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


22 Mart 2024 23:17
Etik/asgari/ başarisiz alan ve sağlık alanından başvuranlar kurumunuz SBÜ mü????

Son dönem etik asgari ve başarısız olan sağlık bilimleri adayları siz SBÜ kadrolarında mı çalışıyorsunuz yoksa? Bu bir tesadüf mü kime sorsam SBÜ!!! Bir engelleme bir despotizm mi var bizlere karşı??? Bunu aydınlatmak şart!!!

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