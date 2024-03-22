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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Mart 2024 23:42
Egm den istifa edip 4/B ile yeniden memur olunca senelik izin hemen açılır mı

5 yıldır egm de kadrolu çalışıyorum. İstifa edip başka bir kurumda 4/B li olarak çalışmaya başlayacağım. Senelik iznimi hemen açtırma imkanım var mı eski çalıştığım günleri saydırıp.


hezargol
Aday Memur
23 Mart 2024 00:28
Evet hizmet birleştirme yaptıktan sonra kamuda çalıştığınız tüm süreler yıllık izne esas hizmet süresi sayılıyor.
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