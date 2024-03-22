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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Mart 2024 23:52
Tarım bakanlığı sözleşmeli personel evrak teslimi

Arkadaşlar beyan formunda hiç malım yoktu sicil no boş bıraktım çizgi çizmedim sütunlara sağlık beyan formundada tarih yazmayı unutmuş olabilirim sorun olur mu

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