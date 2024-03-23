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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
23 Mart 2024 01:12
Sözleşmeli Personel Hakkında

Sözleşmeli personel için mazeret tayini adı altında çalışma oluyor mu veya karşılıklı yer değiştirme çalışmaları gibi belirli zamanlarda.

Dilekçe işe istediğimiz zaman şartları sağladığımızda olduğunu biliyorum, sormak istedim ama veya havuz tayini gibi bu grup içinde bir çalışma yapılıyor mu daha önceleri sanırım olmuş.

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