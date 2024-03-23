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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


23 Mart 2024 01:43
Tarım ve Orman Bakanlığına kurumlararası geçiş

İçişleri bakanlığından tarim ve orman bakanlığına geçiş yapmak için dilekçe verdim 4 5 ay önce. Referans yok. Daha önce geçiş yapmış arkadaşımız var mı bizi bilgilendirme? Referans şart mı?


Memurr52
Aday Memur
23 Mart 2024 02:11

Aynı şekilde MEB e de dilekçe verdim ama dilekçeyi rafa kaldırıyorlar galiba. Referans olmadan yürumeyecek mi Allah aşkına bu işler?

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