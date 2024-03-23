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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mart 2024 03:04
MESEM de müdür olmak

Merhaba arkadaşlar. Malumunuz olduğu üzere idareci görevlendirme dönemindeyiz. 80-10 öğrencinin olduğu bir MESEM ile 400-450 öğrencinin olduğu bir meslek lisesi arasında tereddütte kaldım. Daha önce meslek lisesinde müdürlük tecrübem var. İş yükünün çoğunluğu felan biraz yordu gibi. MESEM yazmak istiyorum. Çok karasızım. MESEM de çalışmanın artıları ne olabilir? Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim.

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