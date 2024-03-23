İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mart 2024 07:39
Augıs sınav görevine gitmeme cezası

Arkadaşlar görevi onayladığı halde Anadolu üni açık öğretim fakültesi sınavında görevine gitmeyen öğretmene herhangi bir disiplin cezası uygulanabilir mi? Yoksa sadece görev verilmeme cezası mı var bir yıl boyunca

Çok Yazılan Konular

Yerel seçim tecrübe paylaşımDers saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsın2024 uzman ve başöğretmenlik süreciSeçim görevi itirazına yanıt gelmediYeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.Muhtar ve aza sayım dökümü nasıl olur? Seçim görevi memur üyeProje okulları idareci atamalarıTatlı bir tartışmaYusuf Tekin istifa etmeli mi?

Sözlük

ios 17.4 1 seğirtmek 1 the room 2019 2 Bugün olanlar 1 32 yıl boyunca uyuyan kız 1 freak show 2 mars 2 frankfurt okulu 1 Kararsızlık 1 ekinoks 2

Son Haberler

Mart ortasında kış geri geldi, Meteoroloji il il uyardıMuğlada'de 4,3 büyüklüğünde depremHIV ve HPV pozitif vakalarında artış iddiasına Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlamaHakkari'de fırtına: Mahsur kalan arıza ekipleri kurtarıldıBu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri